Google rimuove 17 app Android infette da Joker dal Play Store

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 28 settembre 2020)ha rimosso questa settimana 17 appdadal, il malware è stato individuato dai ricercatori di sicurezza di Zscaler.“Questo spyware è progettato per rubare SMS, elenchi di contatti e informazioni sui dispositivi, oltre alla registrazione silenziosa della vittima per i servizi WAP (Wireless Application Protocol) premium“, ha detto questa settimana Viral Gandhi, ricercatore di sicurezza di Zscaler.Le app non hanno avuto il tempo di diffondersi perché sono state caricate questo mese sule sono state scaricate solo 120 mila volte.Appe iOS fraudolente consigliate da influencer su Instagram e Tiktokha rimosso 17 app ...