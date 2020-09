Coronavirus | Marin Fi | ' utilizzare subito Mes'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Il numero dei contagi continua ad essere alto e il presidente dei medici internisti ha confessato la paura di dover riaprire i reparti Covid per i casi sospetti. La verità è che la sanità italiana ha già dimostrato di essere all'altezza della sfida. Almeno per una volta cerchi di esserlo anche il governo delle quattro sinistre. Ci sono i miliardi del Pandemic crisis support, il cosiddetto Mes, da usare.. Sono soldi che ci sono adesso e che è già colpevole da parte del governo giallorosso non aver utilizzato fino ad oggi. Invito Conte a smetterla di perdere altro tempo". Lo afferma Marco, deputato di Forza Italia.