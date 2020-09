Caso Gregoretti, 14 mesi di scontro politico-giudiziario (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Caso Gregoretti ha avuto inizio alla fine del luglio dello scorso anno, quando l'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva deciso di tenere a bordo dell'unità della Guardia Costiera 35 migranti, assistiti dall'equipaggio. Era stata la stessa italiana ad aver soccorso, raccogliendo anche un invito di Malta, tre imbarcazioni che avevano lasciato la Libia per dirigersi verso le coste europee. 'Braccio di ferro' con la Ue La Gregoretti si era diretta prima a Catania, e poi, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, il 26 luglio, nel porto di Augusta. Salvini, allora ministro nel primo governo Conte, aveva ingaggiato un braccio di ferro sia con le istituzioni europee, alle quali aveva chiesto la redistribuzione dei migranti, sia con l'opposizione. Il 30 luglio 2019 ... Leggi su agi (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilha avuto inizio alla fine del luglio dello scorso anno, quando l'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva deciso di tenere a bordo dell'unità della Guardia Costiera 35 migranti, assistiti dall'equipaggio. Era stata la stessa italiana ad aver soccorso, raccogliendo anche un invito di Malta, tre imbarcazioni che avevano lasciato la Libia per dirigersi verso le coste europee. 'Braccio di ferro' con la Ue Lasi era diretta prima a Catania, e poi, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, il 26 luglio, nel porto di Augusta. Salvini, allora ministro nel primo governo Conte, aveva ingaggiato un braccio di ferro sia con le istituzioni europee, alle quali aveva chiesto la redistribuzione dei migranti, sia con l'opposizione. Il 30 luglio 2019 ...

