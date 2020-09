Boss in incognito: ultima puntata stasera su Rai2 (Di lunedì 28 settembre 2020) stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda l'ultima puntata di stagione di Boss in incognito, che vedrà Max Giusti impegnato nei parchi acquatici. stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda l'ultima puntata di Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti. A lui il compito di accompagnare il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane d'eccellenza e di narrare l'incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei Boss - che decidono di affrontare la sfida di lavorare sotto copertura nella loro azienda, per conoscerla meglio - e quello dei loro lavoratori. In questa nuova stagione, per la prima volta nella storia del programma, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020)su, alle 21:20, va in onda l'di stagione diin, che vedrà Max Giusti impegnato nei parchi acquatici.su, alle 21:20, va in onda l'diin, il docu-reality condotto da Max Giusti. A lui il compito di accompagnare il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane d'eccellenza e di narrare l'incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei- che decidono di affrontare la sfida di lavorare sotto copertura nella loro azienda, per conoscerla meglio - e quello dei loro lavoratori. In questa nuova stagione, per la prima volta nella storia del programma, ...

zazoomblog : Boss in incognito ultima puntata – Anticipazioni 28 settembre - #incognito #ultima #puntata - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 28 Settembre 2020: Nero a metà, tra il GFVip, Boss in incognito, The Foreigner, Sette anni ... - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Boss in incognito 2020 (Docureality) #StaseraInTV 28/09/2020 #PrimaSerata #bossinincognito2020 @RaiDue - zazoomblog : Boss in incognito streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata del programma con Max Giusti - #incognito… - zazoomblog : Zoomarine e Aquafelix le aziende dell’ultima puntata di Boss in incognito - #Zoomarine #Aquafelix #aziende -