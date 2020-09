Benzina, diesel e gpl: prezzi invariati (Di lunedì 28 settembre 2020) Stabilità sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi, prezzi praticati alla pompa in lieve calo. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,397 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,402 pompe bianche 1,382), diesel a 1,267 euro/litro (-1, compagnie 1,274, pompe bianche 1,248). Benzina servito a 1,536 euro/litro (-2, compagnie 1,584, pompe bianche 1,440), diesel a 1,411 euro/litro (-3, compagnie 1,462, pompe bianche 1,307). Gpl servito a 0,578 euro/litro (invariato, compagnie 0,587, pompe bianche 0,566), metano ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Stabilità sui listini deiconsigliati dei carburanti dei maggiori marchi,praticati alla pompa in lieve calo. Di seguito le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,397 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,402 pompe bianche 1,382),a 1,267 euro/litro (-1, compagnie 1,274, pompe bianche 1,248).servito a 1,536 euro/litro (-2, compagnie 1,584, pompe bianche 1,440),a 1,411 euro/litro (-3, compagnie 1,462, pompe bianche 1,307). Gpl servito a 0,578 euro/litro (invariato, compagnie 0,587, pompe bianche 0,566), metano ...

