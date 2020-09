32enne si fa tagliare naso e orecchi | “Voglio somigliare a un alieno”

Leggi su viagginews

(Di lunedì 28 settembre 2020) Anthony Loffredo si sarebbe sottoposto a tatuaggi, piercing e operazioni estreme per assumere lʼaspetto di un alieno. Fa discutere in Francia (e non solo) il caso di unche si è fatto asportaree pera un alieno, sottoponendosi anche a tatuaggi, piercing e altre operazioni estreme. Anthony Loffredo ha completamente … L'articolosi fa: “Voglioa un alieno” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com