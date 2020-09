Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 26-9-2020: la scelta di Lucrezia (Di domenica 27 settembre 2020) Nel week end è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che ha visto tra i suoi protagonisti Armando Incarnato, Simone Bolognesi, Gemma Galgani e i due tronisti Gianluca e Davide. La puntata come sempre è cominciata con Gemma Galgani, che ha dovuto ricedere un’altra cocente delusione. Anche stavolta a darglierla è stato il cavaliere veneto, Paolo, che già la scorsa puntata le aveva detto di non volerla più frequentare. Gemma Galgani in lacrime: Paolo conferma di non volerla più frequentare Dopo le ultime litigate, Paolo aveva fatto sapere a Gemma Galgani che tra loro non poteva esserci futuro, visti i caratteri troppo diversi e incompatibili. Per tentare di fargli cambiare idea, la dama del trono over di Uomini e Donne gli ha fatto una sorpresa, arredandogli il ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 settembre 2020) Nel week end è stata registrata una nuova puntata diche ha visto tra i suoi protagonisti Armando Incarnato, Simone Bolognesi, Gemma Galgani e i due tronisti Gianluca e Davide. La puntata come sempre è cominciata con Gemma Galgani, che ha dovuto ricedere un’altra cocente delusione. Anche stavolta a darglierla è stato il cavaliere veneto, Paolo, che già la scorsa puntata le aveva detto di non volerla più frequentare. Gemma Galgani in lacrime: Paolo conferma di non volerla più frequentare Dopo le ultime litigate, Paolo aveva fatto sapere a Gemma Galgani che tra loro non poteva esserci futuro, visti i caratteri troppo diversi e incompatibili. Per tentare di fargli cambiare idea, la dama del trono over digli ha fatto una sorpresa, arredandogli il ...

