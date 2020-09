Udinese, Gotti: “Zero punti in due partite. Non sono tranquillo” (Di domenica 27 settembre 2020) “Siamo a zero punti dopo due partite e questo non mi lascia tranquillo, dobbiamo assolutamente migliorare. Qui a Verona abbiamo giocato con lo spirito giusto, ma nonostante il buon gioco espresso non siamo riusciti a portare a casa dei punti”. Queste le dichiarazioni di Luca Gotti al termine della sconfitta per 1-0 contro l’Hellas in trasferta al Bentegodi. “De Paul? sono convinto che Rodrigo possa restare qui con noi a Udine in questa stagione – ha proseguito il tecnico dell’Udinese ai microfoni di Sky Sport in merito alle voci di mercato sul futuro dell’argentino – Per noi la sua presenza e’ importantissima perche’ oltre a essere un calciatore di alto livello e’ anche un uomo spogliatoio di enorme spessore”. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) “Siamo a zerodopo duee questo non mi lascia tranquillo, dobbiamo assolutamente migliorare. Qui a Verona abbiamo giocato con lo spirito giusto, ma nonostante il buon gioco espresso non siamo riusciti a portare a casa dei”. Queste le dichiarazioni di Lucaal termine della sconfitta per 1-0 contro l’Hellas in trasferta al Bentegodi. “De Paul?convinto che Rodrigo possa restare qui con noi a Udine in questa stagione – ha proseguito il tecnico dell’ai microfoni di Sky Sport in merito alle voci di mercato sul futuro dell’argentino – Per noi la sua presenza e’ importantissima perche’ oltre a essere un calciatore di alto livello e’ anche un uomo spogliatoio di enorme spessore”.

