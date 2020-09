Tu si Que Vales, Teo Mammuccari a Rudy Zerbi: “Sei un infame” (Di domenica 27 settembre 2020) Sempre emozioni da vivere fino in fondo a Tu si Que Vales con esibizioni da applausi. Ancora frecciate tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi Ancora nuove esibizioni emozionanti a Tu sì que Vales. Ieri sera sul palco si è presentato un muratore che è molto appassionato al canto. Si è esibito in “E’ la mia … L'articolo Tu si Que Vales, Teo Mammuccari a Rudy Zerbi: “Sei un infame” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 27 settembre 2020) Sempre emozioni da vivere fino in fondo a Tu si Quecon esibizioni da applausi. Ancora frecciate tra TeoAncora nuove esibizioni emozionanti a Tu sì que. Ieri sera sul palco si è presentato un muratore che è molto appassionato al canto. Si è esibito in “E’ la mia … L'articolo Tu si Que, Teo: “Sei un infame” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Tu Si Que Vales: De Filippi e Ferilli esilaranti, Belen bellissima in bianco - infoitcultura : Tu Si Que Vales, Elisabetta: “Sono stata violata”. De Filippi e giuria toccati - infoitcultura : Tu si que vales, Aaron Evans rischia la vita con i salti mortali sulle auto in corsa. Belen Rodriguez: 'Sei proprio… - Gio79803890 : RT @CinguettaTV: Puntata perfetta di TU SI QUE VALES, giusto mix di esibizione e una giuria top. Mai un momento di noia, impossibile cambia… - BlandaBlandods : @Larryistheway28 Uffa per una sera che mi guardo tu si que vales e non edito -