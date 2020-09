TORNADO su ROSIGNANO, i danni del giorno dopo: VIDEO dall’alto (Di domenica 27 settembre 2020) A proposito di eventi meteo estremi, non c’è forse nulla di più terribile dell’improvviso arrivo di un TORNADO distruttivo in piena notte, quando non c’è modo di poterlo avvistare nemmeno casualmente per potersi in qualche modo mettere al salvo o in riparo. Qualche persona ha però notato il vortice e l’ha pure filmato. Questo è successo a ROSIGNANO Solvay, zona purtroppo non nuova a questi episodi tornadici. Si ricorda un evento simile nel novembre del 2012. La tromba d’aria è arrivata dal mare e ha impattato sulla terraferma, trasformandosi in un TORNADO ancora più rovinoso di quello che aveva colpito, poche ore prima, Salerno. I cittadini non dormivano perché la tromba d’aria è piombata attorno alle ore 21 di venerdì, ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 settembre 2020) A proposito di eventi meteo estremi, non c’è forse nulla di più terribile dell’improvviso arrivo di undistruttivo in piena notte, quando non c’è modo di poterlo avvistare nemmeno casualmente per potersi in qualche modo mettere al salvo o in riparo. Qualche persona ha però notato il vortice e l’ha pure filmato. Questo è successo aSolvay, zona purtroppo non nuova a questi episodi tornadici. Si ricorda un evento simile nel novembre del 2012. La tromba d’aria è arrivata dal mare e ha impattato sulla terraferma, trasformandosi in unancora più rovinoso di quello che aveva colpito, poche ore prima, Salerno. I cittadini non dormivano perché la tromba d’aria è piombata attorno alle ore 21 di venerdì, ...

Nei volti non c’è rassegnazione, ma i segni della paura sono ancora ben presenti la mattina dopo. Una furia devastante che ha fatto volare alberi, cassonetti dell’immondizia e persino tombini di ghisa ...

