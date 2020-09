Svizzera, si vota su accordo con la Ue per la libera circolazione (Di domenica 27 settembre 2020) Svizzera oggi alle urne per decidere se abrogare o meno l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Ue. Per i sostenitori del sì al referendum l'abrogazione dell'accordo consentirebbe al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020)oggi alle urne per decidere se abrogare o meno l'sulladelle persone con l'Ue. Per i sostenitori del sì al referendum l'abrogazione dell'consentirebbe al ...

SkyTG24 : Svizzera, domenica si vota al referendum anti-immigrazione - MediasetTgcom24 : Svizzera, si vota su accordo con la Ue per la libera circolazione #svizzera - TV7Benevento : Svizzera alle urne, si vota su accordo Ue per libera circolazione... - ipergiux : La Svizzera vota la sua brexit e proprio dove ci sono più italiani vorrebbe chiudere le frontiere. Meditate gente m… - JPCK72 : RT @MediasetTgcom24: Svizzera, si vota su accordo con la Ue per la libera circolazione #svizzera -