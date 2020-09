"Sono Julia Roberts": ubriaca e senza documenti va al pronto soccorso e dice di essere l'attrice (Di domenica 27 settembre 2020) Ha dichiarato di essere Julia Roberts la donna ubriaca e senza documenti che lo scorso luglio è stata portata al pronto soccorso di Vigevano: la sua identità, ancora oggi, è un mistero. Ha detto di essere Julia Roberts quando si è presentata ubriaca e senza documenti al pronto soccorso di Vigevano: ai Carabinieri che le chiedevano l'identità la donna ha risposto di essere l'attrice protagonista di Pretty Woman. I fatti risalgono allo scorso luglio e da allora l'identità della donna è ancora avvolta nel mistero. Della sconosciuta di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 settembre 2020) Ha dichiarato dila donnache lo scorso luglio è stata portata aldi Vigevano: la sua identità, ancora oggi, è un mistero. Ha detto diquando si è presentataaldi Vigevano: ai Carabinieri che le chiedevano l'identità la donna ha risposto dil'protagonista di Pretty Woman. I fatti risalgono allo scorso luglio e da allora l'identità della donna è ancora avvolta nel mistero. Della sconosciuta di ...

