Serena Williams-Ahn in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Serena Williams si trova di fronte a Kristie Ahn al primo turno del Roland Garros femminile 2020. Subito derby per l'ex numero uno al mondo americana all'esordio in quel di Parigi. Serena che non ha ancora disputato un match ufficiale sulla terra dopo gli Us Open. La partita è in programma nella giornata di lunedì 28 settembre, come terzo match dalle ore 11:00. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre la diretta streaming è disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive.

