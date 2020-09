Roma-Juve 2-2 | doppiette di Veretout e Cristiano Ronaldo

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 28 settembre 2020) La nuovadi Andrea Pirlo non va oltre il pari all'Olimpico contro la. Finisce 2-2 infatti, il big match del posticipo della seconda giornata deciso dallediper i giallorossi e diper i bianconeri.ora a quota 4 punti, distanziata di 2 lunghezze da Napoli, Milan e Verona. Primo punto per i capitolini. All’Olimpico campo bagnato dalla persistente pioggia di questi giorni, ma in buone condizioni. In tribuna, assieme ai mille spettatori, ci sono per la prima volta i nuovi proprietari della, Dan e Ryan Friedkin. Fonseca manda in campo Dzeko dal primo minuto e con la fascia di capitano che sembrava ormai un giocatore bianconero.Pirlo di contro schiera subito Alvaro Morata, arrivato da pochissimi ...