Roma, i tifosi: "Due punti persi, Fonseca non convince. Dzeko, quanti errori!" (Di domenica 27 settembre 2020) Roma - Tanto sostegno durante la partita da parte dei mille presenti all'Olimpico, pochi applausi invece al triplice fischio che ha decretato il pari tra Roma e Juventus . I tifosi giallorossi non ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- Tanto sostegno durante la partita da parte dei mille presenti all'Olimpico, pochi applausi invece al triplice fischio che ha decretato il pari trae Juventus . Igiallorossi non ...

OfficialASRoma : ?? L'#ASRoma Store di via Ottaviano 10/A sarà aperto al pubblico da domani mattina alle 10:00 ?? ??… - OfficialASRoma : ??? “La coreografia fu incredibile: tutto lo stadio era colorato di giallorosso. Fu la partita perfetta” ?? Abbiamo… - Datafriedkin : RT @ilbanale: @Datafriedkin Con gioia ed entusiasmo veleggiavi. Fonseca ha trascorso una settimana dove tutti spingevano per allegri, non p… - ilbanale : @Datafriedkin Con gioia ed entusiasmo veleggiavi. Fonseca ha trascorso una settimana dove tutti spingevano per alle… - SattaGiorgio : RT @OKRIM_ITALY: @EdoardoMecca1 Dopo juve Sampdoria eravamo uno squadrone,Super Mckennie, grande Pirlo nuovo guardiola,fenomeno Ramsey e Ku… -