Rimini, in monopattino fa 10 chilometri in autostrada: 'Ho un colloquio di lavoro' (Di domenica 27 settembre 2020) In monopattino fa 10 chilometri in autostrada. Doveva sostenere - a suo dire - un colloquio di lavoro nella vicina Cesena e così, per arrivare in orario, ha pensato bene di imboccare la A14 in ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) Infa 10in. Doveva sostenere - a suo dire - undinella vicina Cesena e così, per arrivare in orario, ha pensato bene di imboccare la A14 in ...

repubblica : Rimini, entra in A14 col monopattino e percorre 10 km prima di essere fermato dalla polizia - news_rimini : Rimini, in autostrada per 10 chilometri sul monopattino elettrico: “Sono in ritardo, ho un colloquio a Cesena” - news_rimini : In monopattino in autostrada per 10 km: 'Devo arrivare in orario al colloquio di lavoro' - Rimini - Cronaca - EzioGiaenzo419 : RT @RadioSavana: Arricchimento culturale oggi a Rimini: #risorsaINPS in autostrada con il monopattino. #risorseINPS #RadioSavana https://t.… - ADDuca1100 : RT @RadioSavana: Arricchimento culturale oggi a Rimini: #risorsaINPS in autostrada con il monopattino. #risorseINPS #RadioSavana https://t.… -