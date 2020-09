Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci, cosa sta succedendo (Di domenica 27 settembre 2020) Sta succedendo qualcosa nella casa del Grande Fratello Vip, l’alchimia nata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sta assumendo connotati più concreti e reali. L’ex velino che non ha esitato a rivelare la sua particolare attrazione nei confronti della showgirl per questo sta cercando d’avvicinarsi sempre più a Elisabetta e la scorsa notte si è messo nel letto vicino a lei con la scusa di fare due chiacchiere prima di dormire. Pierpaolo decisamente più disinvolto della Gregoraci che sembra non riuscire a dimenticare le telecamere ha provato ad instaurare un rapporto più intimo con la donna, ma quest’ultima ha esitato non tanto per l’ex velino ma per ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 settembre 2020) Staqualnella casa del Grande Fratello Vip, l’alchimia nata trasta assumendo connotati più concreti e reali. L’ex velino che non ha esitato a rivelare la sua particolare attrazione nei confronti della showgirl per questo sta cercando d’avvicinarsi sempre più ae la scorsa notte si è messo nel letto vicino a lei con la scusa di fare due chiacchiere prima di dormire.decisamente più disinvolto dellache sembra non riuscire a dimenticare le telecamere ha provato ad instaurare un rapporto più intimo con la donna, ma quest’ultima ha esitato non tanto per l’ex velino ma per ...

