Marchegiani non ci sta: «Bisogna tornare alle tre sostituzioni» (Di domenica 27 settembre 2020) Luca Marchegiani ha parlato dagli studi di Sky Sport, tornando al discorso sulle cinque sostituzioni. Le sue parole Luca Marchegiani ha parlato dagli studi di Sky Sport tornando al discorso delle tre o cinque sostituzioni. Le sue parole. «Cinque sostituzioni? Secondo me non è giusto. Era giusto farlo dopo il lockdown, ma ora sarebbe più corretto tornare alle tre sostituzioni. Ora è stata considerata una situazione di emergenza, ma prima si torna alle tre sostituzioni e meglio è». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Lucaha parlato dagli studi di Sky Sport, tornando al discorso sulle cinque. Le sue parole Lucaha parlato dagli studi di Sky Sport tornando al discorso delle tre o cinque. Le sue parole. «Cinque? Secondo me non è giusto. Era giusto farlo dopo il lockdown, ma ora sarebbe più correttotre. Ora è stata considerata una situazione di emergenza, ma prima si tornatree meglio è». Leggi su Calcionews24.com

S1m0n3_0rs0 : RT @marifcinter: Sky fa partire il discorso su chi sia avvantaggiato dalle 5 sostituzioni in base a presenze e gol delle riserve nei massim… - mnemocs : RT @marifcinter: Sky fa partire il discorso su chi sia avvantaggiato dalle 5 sostituzioni in base a presenze e gol delle riserve nei massim… - ErGeometra : RT @marifcinter: Sky fa partire il discorso su chi sia avvantaggiato dalle 5 sostituzioni in base a presenze e gol delle riserve nei massim… - joker_vinc8 : RT @marifcinter: Sky fa partire il discorso su chi sia avvantaggiato dalle 5 sostituzioni in base a presenze e gol delle riserve nei massim… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Marchegiani contro le cinque sostituzioni: 'Non è giusto. Meglio tornare a tre' -

Ultime Notizie dalla rete : Marchegiani non Marchegiani punta il dito: «Non ha giocato bene in quella posizione» Juventus News 24 Serie A, Bergomi e Marchegiani: “Cinque sostituzioni creano disparità”

A Sky Calcio Club si affronta il tema della decisione da parte della Lega Serie A di confermare le cinque sostituzioni come durante il periodo di emergenza del post lockdown. Secondo Luca Marchegiani ...

Marchegiani contro le cinque sostituzioni: "Non è giusto. Meglio tornare a tre"

"Secondo me non è giusto". Luca Marchegiani, come di consueto ospite di Sky analizza così quello che, soprattutto dopo la vittoria ottenuta ieri dall'Inter sulla Fiorentina, è diventato un tema di ...

A Sky Calcio Club si affronta il tema della decisione da parte della Lega Serie A di confermare le cinque sostituzioni come durante il periodo di emergenza del post lockdown. Secondo Luca Marchegiani ..."Secondo me non è giusto". Luca Marchegiani, come di consueto ospite di Sky analizza così quello che, soprattutto dopo la vittoria ottenuta ieri dall'Inter sulla Fiorentina, è diventato un tema di ...