Kate Middleton | mamma perfetta | sceglie il denim e non sbaglia

Classe, eleganza e dolcezza sono solo tre delle caratteristiche che Kate Middleton ha dimostrato di avere da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale. La Duchessa, che tutti immaginano già Regina, è sempre estremamente apprezzata dal popolo inglese e non, sia per i suoi look che per i suoi gesti. E, anche con la sua ultima apparizione, ha fatto incetta di complimenti. William e Kate in compagnia dei loro figli George, Charlotte e Louis e il divulgatore scientifico David Attenborough, loro ospite, sono i protagonisti delle nuove foto rese pubbliche dai Duchi di Cambridge. La famiglia, felice e sorridente, è stata ritratta nei giardini di Kensington Palace dopo aver assistito alla proiezione del film-documentario David Attenborough: A Life On Our Planet. Occhi puntati su Kate, che come ...

