Incredibile grandinata su Sottomarina di Chioggia | temperature a picco in pieno giorno | in questo 27 settembre ‘ghiacciato’ VIDEO

squopellediluna : @violet6femme Qui da noi nel ridente paesello friulano è appena passata una grandinata incredibile -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile grandinata

Meteo Web

Sotto choc i residenti di via Agostini, via Carducci e via Veneto: ecco i loro racconti «Chicchi di grandine grandi come noci, poi il forte vento è diventato un vortice» ...RIETI - Il maltempo che ha flagellato la Sabina la notte scorsa regala una immagine insolita della piazza centrale di Poggio Mirteto dove pochi minuti prima delle 5 di questa mattina una incredibile g ...