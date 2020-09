In calo i positivi, ma anche i tamponi. I morti sono 17 (Di domenica 27 settembre 2020) AGI - sono 1.766 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ora in Italia. Ieri erano stati 1.869 ma minore è stato anche il numero dei tamponi effettuati: 87.714 contro circa 100 mila. In calo i nuovi positivi: sono 1.025. Le vittime sono 17 così come il giorno precedente. Il numero dei morti sale così complessivamente a 35.835. I nuovi positivi ieri erano stati 1.869. Il numero dei guariti e pari a 724 contro i 977 di ieri. I ricoveri sono stati 100 passando da 2.746 a 2.846. Più sette i pazienti in terapia intensiva che arrivano a quota 754. Leggi su agi (Di domenica 27 settembre 2020) AGI -1.766 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ora in Italia. Ieri erano stati 1.869 ma minore è statoil numero deieffettuati: 87.714 contro circa 100 mila. Ini nuovi1.025. Le vittime17 così come il giorno precedente. Il numero deisale così complessivamente a 35.835. I nuoviieri erano stati 1.869. Il numero dei guariti e pari a 724 contro i 977 di ieri. I ricoveristati 100 passando da 2.746 a 2.846. Più sette i pazienti in terapia intensiva che arrivano a quota 754.

Ultime Notizie dalla rete : calo positivi In calo i positivi, ma anche i tamponi. I morti sono 17 AGI - Agenzia Giornalistica Italia Juve Stabia – Monopoli 1-2. Le pagelle della sfida

Parte male il campionato della Juve Stabia. Le Vespe perdono all’esordio stagionale contro il Monopoli. Nonostante il vantaggio firmato da Niccolò Romero, i gialloblé subiscono la rimonta degli ospiti ...

Napoli-Genoa 6-0: valanga azzurra, e Lozano firma una doppietta

NAPOLI – Meno di un’ora per archiviare la pratica, con un tris, e poi altri tre schiaffi a cavallo di metà ripresa, a rendere addirittura tennistico il punteggio. E’ una severa lezione quella che il N ...

