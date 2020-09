Genoa | Maran | La vigilia non sia un alibi Non possiamo prendere gol simili

(Di domenica 27 settembre 2020) NAPOLI - " È stata unastrana , dove abbiamo pensato a come organizzare questa trasferta. All'una di notte eravamo ancora in ballo con il discorso tamponi e queste sono cose che hanno influito ...

ll Napoli fa un sol boccone del Genoa travolgendo in goleada (6-0) la squadra di Maran, giunta al San Paolo poche ore prima del fischio d'inizio per l'attuazione del protocollo Covid.NAPOLI - Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha commentato in Press Conference la sconfitta col Napoli. Che vigilia è stata dopo il caso Covid che ha ritardato il vostro arrivo?"Una vigilia allucina ...