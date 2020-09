F1 GP Russia Sochi 2020, Hamilton in radio: “Non riusciranno a buttarmi giù” (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) “Non riusciranno a buttarmi giù”. Questo il commento di Lewis Hamilton nel team radio riguardo ai dieci secondi di penalità ricevuti durante il Gran Premio di Russia, valevole per il Mondiale 2020 di Formula Uno. La prima sanzione arriva per aver effettuato una prova di partenza in zona non consentita, mentre la seconda per una scorrettezza durante l’uscita dalla corsia dei box. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) “Nongiù”. Questo il commento di Lewisnel teamriguardo ai dieci secondi di penalità ricevuti durante il Gran Premio di, valevole per il Mondialedi Formula Uno. La prima sanzione arriva per aver effettuato una prova di partenza in zona non consentita, mentre la seconda per una scorrettezza durante l’uscita dalla corsia dei box.

