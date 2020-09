Droga in una cassettiera della luce: maxi sequestro (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rione Traiano: sequestrata Droga. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Aurelio hanno notato una persona accovacciata accanto a un muro di cinta che, alla loro vista, si è data alla fuga. I poliziotti hanno visto che nel punto in cui l’uomo stazionava vi era una finta cassettina di derivazione di fili elettrici in cui hanno rinvenuto 20 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di 35 grammi, 7 involucri con 2 grammi circa di cocaina e 23 involucri contenenti complessivamente 30 grammi di hashish. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rione Traiano: sequestrata. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Aurelio hanno notato una persona accovacciata accanto a un muro di cinta che, alla loro vista, si è data alla fuga. I poliziotti hanno visto che nel punto in cui l’uomo stazionava vi era una finta cassettina di derivazione di fili elettrici in cui hanno rinvenuto 20 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di 35 grammi, 7 involucri con 2 grammi circa di cocaina e 23 involucri contenenti complessivamente 30 grammi di hashish. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

quibresciait : Più di cento clienti nella Bassa per la super spacciatrice di Manerbio - Una 53enne di Manerbio al centro di un tra… - vladut_bratu : RT @fayouniverse: la musica è come una droga. - fayouniverse : la musica è come una droga. - la_epi : RT @GiovanniAgost20: Spacciare come lotta alla droga il sequestro di qualche piantina di marijuana è ridicolo, ma vedere una pattuglia di c… - Torrechannelit : Napoli – Sequestrata droga nascosta in una finta cassettina di derivazione di fili elettrici -

Ultime Notizie dalla rete : Droga una Messina, controlli a Ganzirri sull'uso di droga: una denuncia e sequestri Gazzetta del Sud - Edizione Messina Roma. Blitz antidroga dei Carabinieri: 4 arresti e una denuncia

Quattro arresti e una denuncia. Questo l'esito del blitz antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma. In via Michele Bonelli, i militari di ...

Parma, tornano i controlli anti-droga nelle scuole

La polizia di Stato sabato mattina ha svolto una serie di controlli con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno perlustrato ...

Quattro arresti e una denuncia. Questo l'esito del blitz antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma. In via Michele Bonelli, i militari di ...La polizia di Stato sabato mattina ha svolto una serie di controlli con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno perlustrato ...