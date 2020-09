Crotone-Milan, le formazioni ufficiali (Di domenica 27 settembre 2020) Milan ospite del Crotone, nella sfida in programma alle 18. La novità più importante tra i rossoneri è la partenza dal 1′ di Diaz, mentre Rebic sostituisce l’indisponibile Ibrahimovic, alle prese con il Covid. Queste le formazioni ufficiali: Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Magallan; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus. All. Stroppa Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic. All. Pioli Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020)ospite del, nella sfida in programma alle 18. La novità più importante tra i rossoneri è la partenza dal 1′ di Diaz, mentre Rebic sostituisce l’indisponibile Ibrahimovic, alle prese con il Covid. Queste le(3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Magallan; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus. All. Stroppa(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic. All. Pioli Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : Crotone-Milan, le formazioni ufficiali - SkySport : Crotone-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari ? #CrotoneMilan Fischio d'inizio alle 18.00 Match LIVE su Sk… - OA_Sport : DIRETTA LIVE Crotone-Milan 0-0, Serie A Calcio: Tonali e Brahim Diaz partono dall'inizio, va in panchina il giovane… - zodiacob : Ora allo Zodiacobar di Colico #calco #SerieATIM #Crotone #Milan e #RomaJuventus #domenica #colico #zodiaco #bar #sky - sportli26181512 : Massara a Sky: 'Su Hauge non c'è nulla, abbiamo altre priorità. Valuteremo le occasioni di mercato': Intervenuto ai… -