Che Tempo Che fa, dove vedere in tv e in streaming il programma di Fabio Fazio (Di domenica 27 settembre 2020) Fabio Fazio cambia canale. Dopo essere andato in onda per anni su Rai 1 in prima serata (dal 2017 al 2019), è passato a Rai 2 l'anno scorso ma la stagione 2020/2021 l'ha portato invece in casa Rai 3. Il programma, arrivando quindi sul terzo canale di Viale Mazzini, ha rimodulato un po' la sua forma e la suddivisione in tre parti sarà leggermente differente. La prima, Che Tempo Che Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20:00 e dedicherà spazio all'attualità e all'informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20:35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23:00, Che Tempo Che Fa – Il tavolo, con tanti ospiti.

