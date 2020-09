Carlo Verdone torna a camminare dopo doppia operazione all’anca | “Impazzivo dal dolore”

(Di domenica 27 settembre 2020)all'anca: "Impazzivo dal dolore ora mi sento in paradiso", svela il suo segreto a tutti i fan in un video postato su Facebook. “Sono stato 7 anni a prendere antidolorifici, io impazzivo dal dolore, dall’impossibilità di stare in piedi. Ora mi sento in paradiso” ha così commentato l’attore romano. Agenzia Vista 

Agenzia_Ansa : Carlo Verdone torna a camminare bene dopo un doppio intervento alle anche: 'Un piccolo miracolo' #ANSA… - ItaliaNewsTW : - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Carlo Verdone torna a camminare bene dopo un doppio intervento alle anche: 'Un piccolo miracolo' #ANSA - infoitcultura : Carlo Verdone delicata operazione: “Dolori atroci” | Come sta l’attore - infoitcultura : Carlo Verdone si opera alle anche: 'Non potevo camminare più' -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Verdone

“Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, ho deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per ...Ospite in collegamento su Sky Sport 24, Carlo Verdone ha parlato di calcio ma anche di cinema e serie tv, soprattutto quella a cui ormai sta lavorando da un anno e che è destinata ad Amazon, Vita da C ...