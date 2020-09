Calcio: primo tempo, Spezia-Sassuolo sull'1-1 (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Il primo tempo finisce sull'1-1 tra Spezia e Sassuolo. Il primo gol è stato firmato al 12esimo minuto da Filip Djuricic. Il pareggio arriva al 30esimo minuto con Andrej Galabinov. Si tratta del primo gol dello Spezia in Serie A. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Ilfinisce'1-1 tra. Ilgol è stato firmato al 12esimo minuto da Filip Djuricic. Il pareggio arriva al 30esimo minuto con Andrej Galabinov. Si tratta delgol delloin Serie A.

Raiofficialnews : Dallo stadio Bilino Polje di Zenica, le #Azzurre proseguono la corsa verso il primo posto del girone e la qualifica… - officialmaz : Chiunque (tifosi inclusi) deve avere interesse a fare chiarezza al più presto sul caso #Suarez. Il calcio italiano… - sportli26181512 : Storico Galabinov! Primo gol in A dello Spezia per il bulgaro poliglotta: Storico Galabinov! Primo gol in A dello S… - altedeschillaci : RT @Gazzetta_it: Storico #Galabinov! Primo gol in #SerieA dello #Spezia per il bulgaro poliglotta #SpeziaSassuolo - Gazzetta_it : Storico #Galabinov! Primo gol in #SerieA dello #Spezia per il bulgaro poliglotta #SpeziaSassuolo -