Cagliari Nainggolan, l'affare si farà (Di domenica 27 settembre 2020) Calciomercato Cagliari: l'affare con l'Inter per Radja Nainggolan si farà Ieri sera, in Inter-Fiorentina, Radja Nainggolan è entrato in campo nel secondo tempo con la maglia nerazzurra per dare il suo apporto alla squadra nel momento del bisogno. Una scelta importante di Conte che ha messo in luce il fatto che, se il belga dovesse restare a Milano, sarebbe comunque un elemento utilizzabile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, la trattativa con il Cagliari per l'ennesimo ritorno in Sardegna di Nainggolan si farà. Il centrocampista avrebbe spedito segnali social inequivocabili al club rossoblù che in quest'ultima settimana di mercato proverà a chiudere l'affare con l'Inter.

