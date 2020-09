Aurelio Visalli, il militare eroe morto a Milazzo per salvare in mare due ragazzini spericolati (Di domenica 27 settembre 2020) Il sottufficiale, secondo capo della capitaneria di Porto Guardia costiera, padre di due bimbi, si è tuffato per soccorrere un 15enne e un 13enne, ma non è più riemerso Leggi su corriere (Di domenica 27 settembre 2020) Il sottufficiale, secondo capo della capitaneria di Porto Guardia costiera, padre di due bimbi, si è tuffato per soccorrere un 15enne e un 13enne, ma non è più riemerso

