Ai cinesi non piace pagare con la faccia (Di domenica 27 settembre 2020) Le aziende tecnologiche cinesi hanno investito molto per mettere telecamere alle casse dei negozi, ma per ora ci sono preoccupazioni su comodità e privacy Leggi su ilpost (Di domenica 27 settembre 2020) Le aziende tecnologichehanno investito molto per mettere telecamere alle casse dei negozi, ma per ora ci sono preoccupazioni su comodità e privacy

MauroDIsa2 : RT @Frantz75: Chi cita, invocandoli, i “campi di correzione” cinesi, non diversi da quelli nazisti, è d’accordo con quei metodi. Inutile p… - sanacore_ : Ma che problemi ho se ho letto ai cinesi non piace cagare con la faccia! - ilpost : Ai cinesi non piace pagare con la faccia - BluDiChina : @ANSA_Motori Il 39% sono Xiaomi (Cina), poi Segway (Cina), Hudora (Germania), Revoe (Francia/Cina), eccetera. Itali… - angy_cocco : RT @BluDiChina: Il 39% sono Xiaomi (Cina), poi Segway (Cina), Hudora (Germania), Revoe (Francia/Cina). Italia non pervenuta. Però vendite +… -