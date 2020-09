Xbox Series X | boom di vendite in Giappone e Stati Uniti

Leggi su tuttotek

(Di sabato 26 settembre 2020) Lesul suolo nipponico superano ogni possibile pronostico di Microsoft: perX giunge un benvenuto e inatteso sold-out Fino a non molto tempo fa, chiunque avrebbe previsto un divario notevole tra lediX e Playon 5, nuove rispettive console di Microsoft e Sony. La cosiddetta console war è appena iniziata, grazie anche a un incremento nei preordini per la piattaforma del colosso occidentale in seguito all’acquisizione di Zenimax Media (Bethesda). Non è a caso che usiamo il termine “occidentale”: è proprio il retaggio dia rendere questa famiglia di console come un fenomeno meno “sentito” in occidente, ma questa tendenza sembra pronta all’atteso ...