Ufficiale: Modena, ecco Prezioso in prestito dal Napoli (Di sabato 26 settembre 2020) Il Modena ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Napoli di Mario Francesco Prezioso, centrocampista centrale classe ’96. Questo il comunicato del club: “Il Modena FC comunica di aver perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista Mario Francesco Prezioso dalla Società Sportiva Calcio Napoli, il neo gialloblù indosserà la maglia numero 28 e sarà già a disposizione di mister Mignani nella trasferta di domani a Gubbio”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Ilha ufficializzato l’arrivo indaldi Mario Francesco, centrocampista centrale classe ’96. Questo il comunicato del club: “IlFC comunica di aver perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista Mario Francescodalla Società Sportiva Calcio, il neo gialloblù indosserà la maglia numero 28 e sarà già a disposizione di mister Mignani nella trasferta di domani a Gubbio”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

