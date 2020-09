Torino Atalanta 2-4: cronaca e tabellino (Di sabato 26 settembre 2020) Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Torino e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live L’Atalanta rulla il Torino calando un poker grazie alle reti di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon. A nulla è valsa la doppietta di Belotti per i granata. Seconda sconfitta di fila per Giampaolo dopo quella a Firenze contro la Fiorentina Sintesi Torino Atalanta 2-4 MOVIOLA 84′ Esordi – Esordio per Mojica e Lammers, entra anche Pasalic: fuori Gosens, Zapata e Gomez 75′ Atalanta in controllo – Il Toro sembra non crederci più, l’Atalanta amministra con serenità ora 67′ Chance per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Allo Stadio Olimpico Grande, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive L’rulla ilcalando un poker grazie alle reti di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon. A nulla è valsa la doppietta di Belotti per i granata. Seconda sconfitta di fila per Giampaolo dopo quella a Firenze contro la Fiorentina Sintesi2-4 MOVIOLA 84′ Esordi – Esordio per Mojica e Lammers, entra anche Pasalic: fuori Gosens, Zapata e Gomez 75′in controllo – Il Toro sembra non crederci più, l’amministra con serenità ora 67′ Chance per ...

