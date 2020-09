Scuole chiuse per Covid: la mappa delle regioni più colpite (Di sabato 26 settembre 2020) La ripartenza a scaglioni (o a singhiozzo che dir si voglia) non ha ottenuto tutti i risultati sperati. Certo, la situazione non è così critica come in altre nazioni europee, dove sin dai primissimi giorni di apertura della scuola si sono registrati centinaia di contagi e decine di Scuole chiuse (come accaduto ad esempio in Germania, ma anche in Francia). A due settimane dalla riapertura della scuola (anche se molti istituti sono ancora chiusi, complice anche la tornata elettorale amministrativa e referendaria) anche nel nostro Paese si inizia a fare la conta dei contagiati da SARS-CoV-2 all’interno di aulee scolastiche e istituti di ogni ordine e grado. Una situazione ancora lontana dal raggiungere il picco e che, probabilmente, accompagnerà studenti, personale docente e personale amministrativo per tutta la durata ... Leggi su quifinanza (Di sabato 26 settembre 2020) La ripartenza a scaglioni (o a singhiozzo che dir si voglia) non ha ottenuto tutti i risultati sperati. Certo, la situazione non è così critica come in altre nazioni europee, dove sin dai primissimi giorni di apertura della scuola si sono registrati centinaia di contagi e decine di(come accaduto ad esempio in Germania, ma anche in Francia). A due settimane dalla riapertura della scuola (anche se molti istituti sono ancora chiusi, complice anche la tornata elettorale amministrativa e referendaria) anche nel nostro Paese si inizia a fare la conta dei contagiati da SARS-CoV-2 all’interno di aulee scolastiche e istituti di ogni ordine e grado. Una situazione ancora lontana dal raggiungere il picco e che, probabilmente, accompagnerà studenti, personale docente e personale amministrativo per tutta la durata ...

