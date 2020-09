Sampdoria, Ranieri: «Sul 2-0 bisogna controllare la partita» (Di sabato 26 settembre 2020) Claudio Ranieri ha commentato la sconfitta contro il Benevento: le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Benevento. SCONFITTA – «È incredibile perché sei sul 2-0 e devi saper controllare la partita. Noi non lo abbiamo fatto e su una mischia in area abbiamo preso gol. Loro così si sono rianimati. Tra le due squadre erano loro ad avere in mano il gioco e noi stavamo lì a subire. Veramente incredibile quello che stiamo facendo, ma dobbiamo saper reagire». MERCATO – «Ora non è importante, sono due partite che giochiamo così e dovevamo farle in altra maniera. C’è stata ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Claudioha commentato la sconfitta contro il Benevento: le dichiarazioni dell’allenatore dellaClaudio, allenatore della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Benevento. SCONFITTA – «È incredibile perché sei sul 2-0 e devi saperla. Noi non lo abbiamo fatto e su una mischia in area abbiamo preso gol. Loro così si sono rianimati. Tra le due squadre erano loro ad avere in mano il gioco e noi stavamo lì a subire. Veramente incredibile quello che stiamo facendo, ma dobbiamo saper reagire». MERCATO – «Ora non è importante, sono due partite che giochiamo così e dovevamo farle in altra maniera. C’è stata ...

