Roma, candidatura a sindaco di un ventenne: è caos sui social (Di domenica 27 settembre 2020) caos sui social dopo che diverse decine di utenti hanno commentato la candidatura a sindaco di Roma del giovane Federico Lobuono, 20 anni, convinti fosse il frontman di Italia Viva. Molti supporter di Matteo Renzi, conoscendo il passato di Lobuono, hanno condiviso la notizia apparsa su giornali e siti sposando la causa della neonata lista La Giovane Roma. Italia Viva non ha ancora comunicato nulla a livello ufficiale, ma in molti su Facebook e Instagram stanno chiedendo al partito di prendere in considerazione il profilo del giovane ventenne. Lobuono ha già dichiarato di non voler rinnegare nulla del suo passato politico: "Questo progetto è una cosa diversa e vuole superare le dinamiche da politica tradizionale", ha sottolineato il leader de La Giovane

