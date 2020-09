Per la Cassazione non è reato intitolare un mausoleo a un gerarca fascista (Di sabato 26 settembre 2020) Per la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione deliberare l’intitolazione di un mausoleo ad un fascista e presentarlo alla comunità organizzando una cerimonia pubblica non è reato. In questo modo sono state annullate le sentenze per il sindaco di Affile (Roma), Ercole Viri, e degli assessori Giampiero Frosoni e Lorenzo Peperoni. In primo e secondo grado erano stati condannati per apologia di fascismo. Il sindaco era stato condannato a 8 mesi di reclusione e 120mila euro di multa mentre per i due assessori la pena era stata di 6 mesi e 80mila euro di multa. Avevano intitolato il Museo del Soldato a Rodolfo Graziani, ufficiale protagonista della prima Guerra Mondiale e successivamente Ministro della Guerra di Mussolini dopo aver aderito alla Repubblica Sociale. Spetterà ora ai giudici ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Per la Prima Sezione Penale della Corte dideliberare l’intitolazione di unad une presentarlo alla comunità organizzando una cerimonia pubblica non è. In questo modo sono state annullate le sentenze per il sindaco di Affile (Roma), Ercole Viri, e degli assessori Giampiero Frosoni e Lorenzo Peperoni. In primo e secondo grado erano stati condannati per apologia di fascismo. Il sindaco era stato condannato a 8 mesi di reclusione e 120mila euro di multa mentre per i due assessori la pena era stata di 6 mesi e 80mila euro di multa. Avevano intitolato il Museo del Soldato a Rodolfo Graziani, ufficiale protagonista della prima Guerra Mondiale e successivamente Ministro della Guerra di Mussolini dopo aver aderito alla Repubblica Sociale. Spetterà ora ai giudici ...

