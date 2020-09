"Non eccedere con i tamponi: non tutti i bimbi con febbre sono infetti" (Di sabato 26 settembre 2020) Luca Sablone L'esperto Zuccotti ricorda vi sono tante forme virali: "Non basta un solo sintomo per pensare al Coronavirus e alla necessità di un tampone" Prudenza sì, allarmismi no. La ripartenza della scuola è nel caos totale ma è necessario non farsi prendere dal panico: sono molti i genitori che ogni giorno temono un contagio dei loro figli all'interno degli istituti scolastici. Tuttavia occorre precisare e ribadire che qualche linea di febbre o qualche sintomo non devono provocare sempre ansie e preoccupazioni. Di forme virali ce ne sono tante: vige l'obbligo di mandare immediatamente a casa un alunno con più di 37,5 gradi temperatura corporea, ma va specificato che un po' di raffreddore, qualche colpo di tosse e un isolato episodio di vomito o diarrea non ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Luca Sablone L'esperto Zuccotti ricorda vitante forme virali: "Non basta un solo sintomo per pensare al Coronavirus e alla necessità di un tampone" Prudenza sì, allarmismi no. La ripartenza della scuola è nel caos totale ma è necessario non farsi prendere dal panico:molti i genitori che ogni giorno temono un contagio dei loro figli all'interno degli istituti scolastici. Tuttavia occorre precisare e ribadire che qualche linea dio qualche sintomo non devono provocare sempre ansie e preoccupazioni. Di forme virali ce netante: vige l'obbligo di mandare immediatamente a casa un alunno con più di 37,5 gradi temperatura corporea, ma va specificato che un po' di raffreddore, qualche colpo di tosse e un isolato episodio di vomito o diarrea non ...

