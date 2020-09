Migranti, Alarm Phone: “111 morti in mare in naufragio 21 settembre” (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Mentre il Governo italiano impedisce a 6 navi da soccorso della società civile di operare, una terribile notizie: sarebbero 111 le persone morte nel naufragio avvenuto lo scorso 21 settembre davanti alle coste della Libia. Questa la nota di Alarm Phone su Twitter, riportata anche da Mediterranea Saving Humans. L'articolo Migranti, Alarm Phone: “111 morti in mare in naufragio 21 settembre” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Mentre il Governo italiano impedisce a 6 navi da soccorso della società civile di operare, una terribile notizie: sarebbero 111 le persone morte nelavvenuto lo scorso 21 settembre davanti alle coste della Libia. Questa la nota disu Twitter, riportata anche da Mediterranea Saving Humans. L'articolo: “111inin21 settembre” Meteo Web.

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Mentre il Governo italiano impedisce a 6 navi da soccorso della società civile di operare, una terribile notizie: sarebbero 111 le persone morte nel naufragio avvenuto lo ...

Migranti, Alarm Phone: "115 in pericolo al largo della Libia"

"115 vite in pericolo al largo della Libia. Questa notte ci ha chiamati una barca in acque internazionali. La situazione era disperata, il meteo pericoloso. Abbiamo allertato le autorità alle 00.51. A ...

