Mager-Lajovic in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2020

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) Gianlucaesordirà alaffrontando Dusan, avversario ostico e abile a disegnare traiettorie insidiose sul rosso. L’azzurro dovrà contare sulla letalità delle proprie accelerazioni da fondocampo, cercando di non concedere iniziativa all’opponente serbo, il quale potrebbe ergersi a protagonista assoluto del match. Lo scontro andrà in scena lunedì 28 o martedì 29 settembre, conda definire: il torneo verrà trasmesso in tv da Eurosport (211 di Sky, Dazn) e in livesu Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento del testa a testa in questione.