La proposta del Pd: "Inserire Bella Ciao nei programmi scolastici". ROMA – "Inserire Bella Ciao nei programmi scolastici". E' questa la proposta del Pd che, come scritto da Il Giornale, il Nazareno ha presentato lo scorso aprile in Parlamento. La firma alla mozione è stata messa da Piero Fassino, Michele Anzaldi, Stefania Pezzopane, Patrizia Prestipino e Gian Mario Fragomeli. Una proposta che sembra essere andata nel dimenticatoio per l'emergenza coronavirus. Ma non è escluso che in futuro possa essere ripresa con il Pd pronto ad aprire la discussione con il resto della maggioranza.

AMorelliMilano : BELLI CIAO! I dem tornano alla carica con una proposta di legge per inserire il canto partigiano nei programmi scol… - ignaziocorrao : La bozza di proposta in 11 punti su come organizzare gli #StatiGenerali del MoVimento 5 Stelle. Scaricate il docume… - CatalfoNunzia : Via libera del Consiglio Ue alla proposta della @EU_Commission che riconosce all’Italia la quota più alta dei fondi… - GHERARDIMAURO1 : RT @FabrizioSantori: Ecco come il Pd pensa alle priorità del paese. Presentata una proposta di legge per affiancare Bella ciao all’Inno di… - FabrizioSantori : Ecco come il Pd pensa alle priorità del paese. Presentata una proposta di legge per affiancare Bella ciao all’Inno… -