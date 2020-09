Incredibile Ferrari a Sochi | Vettel felice del 10Â° posto!

Incredibile Ferrari a Sochi: Vettel felice del 10° posto! (Di sabato 26 settembre 2020) L' aria tiepida del Mar Nero , per ora, non porta effetti balsamici alla Rossa. L'unica magra soddisfazione è quella di essere entrati nella top ten dopo le due sessioni di prove libere , ma i ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) L' aria tiepida del Mar Nero , per ora, non porta effetti balsamici alla Rossa. L'unica magra soddisfazione è quella di essere entrati nella top ten dopo le due sessioni di prove libere , ma i ...

L’ aria tiepida del Mar Nero, per ora, non porta effetti balsamici alla Rossa. L’unica magra soddisfazione è quella di essere entrati nella top ten dopo le due sessioni di prove libere, ma i distacchi ...

Cassani: "Ho iniziato qui Tornare da ct? Incredibile"

di Francesco Moroni "Che sapore ha per me il Mondiale? Mi viene in mente quando 52 anni fa andai a vedere quello vinto da Adorni... Avevo appena 7 anni". Nel turbinio di emozioni e ricordi che il rito ...

