Garko non basta, il Grande Fratello Vip battuto all'auditel da Tale e Quale show (e non di poco): ecco i dati (Di sabato 26 settembre 2020) Se vale per il referendum, figuriamoci per la televisione. Mentre Twitter era monopolizzato dall'ingresso di Gabriel Garko nella Casa del Grande Fratello, la gente davanti alla tv ha preferito guardare altro. Cioè Tale e Quale show. Neanche Garko ha evitato il flop al programma condotto da Alfonso Signorini: 2.877.000 con il 16,7% di share. Ha vito Carlo Conti con 3.741.000 con il 18,5%. E ovviamente il programma di Raiuno è finito molto prima. Eppure gli "ingredienti" al GF c'erano: il caso Ares, con rivelazioni che secondo Barbara D'Urso (così ha detto la conduttrice) "coinvolgono personaggi molto molto famosi), l'ingresso del noto attore e la rivelazione di quello che lui stesso ha definito un ...

