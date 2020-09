Fiorentina, Iachini deluso: "Ai punti anche un pareggio ci stava stretto" (Di sabato 26 settembre 2020) FIRENZE - E' un Beppe Iachini un po' amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Dazn dopo il ko contro l' Inter , dopo la spettacolare sfida di San Siro: "Abbiamo giocato con la personalità ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) FIRENZE - E' un Beppeun po' amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Dazn dopo il ko contro l' Inter , dopo la spettacolare sfida di San Siro: "Abbiamo giocato con la personalità ...

pisto_gol : Int-Fio 4:3 Spettacolo a SSiro la Fiorentina segna con Kouamé (3’) Lautaro pareggia(45’) e procura l’autogol di Ce… - DiMarzio : #Fiorentina, l'allenatore dei viola #Iachini commenta la sconfitta con l'#Inter - internewsit : Iachini: 'Avuto le palle per chiuderla, peccato. Cambi Fiorentina? Forzati' - - PassFiorentina : Vlahovic che entra in campo come se fosse Maradona, sbaglia due gol vittoria, si fa saltare in testa da D'Ambrosio.… - Mediagol : #Inter-#Fiorentina, #Iachini: “A “San Siro” con personalità e mentalità giusta. Vlahovic? Pagato dazio a livello ps… -