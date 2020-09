Emergenza Covid-19, positività di Raffaele Fitto, disposti tamponi a tappeto, si temono centinaia di contagi (Di sabato 26 settembre 2020) Una mappa di centinaia e centinaia di contatti da ricostruire. La positività di Raffaele Fitto rappresenta per le Asl di tutta la Puglia un duro banco di prova. C’è da ricostruire, per isolare un focolaio che potrebbe avere le dimensioni ben più ampie di quello di Polignano a Mare, la mappa dei contatti di Raffaele Fitto che ha girato in lungo e in largo la Puglia. I primi sottoposti a test sono stati tutti i giornalisti e i cameraman che erano presenti alla conferenza stampa all’Hotel Palace del 21 settembre indetta dal candidato presidente della regione per commentare la sconfitta elettorale. Sono in tutto una cinquantina i giornalisti sottoposti o che si sottoporranno a tampone. Poi toccherà al personale dell’albergo e ... Leggi su baritalianews (Di sabato 26 settembre 2020) Una mappa didi contatti da ricostruire. La positività dirappresenta per le Asl di tutta la Puglia un duro banco di prova. C’è da ricostruire, per isolare un focolaio che potrebbe avere le dimensioni ben più ampie di quello di Polignano a Mare, la mappa dei contatti diche ha girato in lungo e in largo la Puglia. I primi sottoposti a test sono stati tutti i giornalisti e i cameraman che erano presenti alla conferenza stampa all’Hotel Palace del 21 settembre indetta dal candidato presidente della regione per commentare la sconfitta elettorale. Sono in tutto una cinquantina i giornalisti sottoposti o che si sottoporranno a tampone. Poi toccherà al personale dell’albergo e ...

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore del #26settembre. In apertura la riforma del #fisco. Focus su #covid e proroga dello… - Rvaticanaitalia : Il cardinale Krajewski inaugura la Casa “Ricominciamo”, struttura di accoglienza promossa dall’Associazione Vic- Ca… - Avvenire_Nei : Emergenza. La malaria è senza rivali: in Centrafrica continua a uccidere più del Covid - NelloBologna : A #Bologna oggi il primo grande appuntamento nazionale di @Riparte_Italia - idee e progetti per andare oltre l’emer… - ShilasWords : Oppini non la chiama 'Adua'. Non è un tentativo di giustificazione ma non sembrano aver perculato la dichiarazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Stato di emergenza verso la proroga: gli effetti su smart working, mascherine e tamponi per i viaggiatori esteri Il Sole 24 ORE PENSIONI QUOTA 100 SOSTITUITA DA QUOTA 98. Ecco per chi. Riforma Pensioni News

Quota 100 Pensioni sostituita da Quota 98 e da Quota 101. Un doppio canale di pensionamento anticipato. La proposta è portata avanti da sindacati che per gli addetti delle attività di lavoro gravoso p ...

Borgo San Dalmazzo, la biblioteca "Anna Frank" cresce e amplia la propria offerta

Il numero dei volumi presenti si è incrementato di anno in anno e, anche grazie al sempre attento lavoro del personale del Servizio Cultura, il Comune di Borgo San Dalmazzo ha da pochi giorni ottenuto ...

Quota 100 Pensioni sostituita da Quota 98 e da Quota 101. Un doppio canale di pensionamento anticipato. La proposta è portata avanti da sindacati che per gli addetti delle attività di lavoro gravoso p ...Il numero dei volumi presenti si è incrementato di anno in anno e, anche grazie al sempre attento lavoro del personale del Servizio Cultura, il Comune di Borgo San Dalmazzo ha da pochi giorni ottenuto ...