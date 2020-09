Cancellazione società dal registro imprese: i crediti sopravvivono? (Di sabato 26 settembre 2020) Paolo Calabretta - La sentenza della Cassazione sulla Cancellazione della società di capitali dal registro imprese ed assegnazione dei crediti ai soci piuttosto che al liquidatore. Leggi su studiocataldi (Di sabato 26 settembre 2020) Paolo Calabretta - La sentenza della Cassazione sulladella società di capitali daled assegnazione deiai soci piuttosto che al liquidatore.

FigliContesi : @LaFionda2020 Oramai, l'attacco al 'Free Speech' in Italia, Scozia, Francia, ecc è per controllare con la tecnolog… - Consulenza_Agr : Un singolo #socio di una #società #estinta può chiedere la #restituzione dell'intero #credito di #imposta non utili… - Andrea_Juve_ : @realvarriale Bravo Varriale ?????????? Propongo la cancellazione della società Juventus e l'assegnazione di tutti i tro… - AleGuerani : RT @masnuccio: @AleGuerani @marioricciard18 La cancellazione della storia della DDR ridotta alla Stasi ha umiliato una generazione come se… - masnuccio : @AleGuerani @marioricciard18 La cancellazione della storia della DDR ridotta alla Stasi ha umiliato una generazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellazione società Artprice: Sotheby's, Phillips e Ketterer si adeguano alla nuova realtà... Fortune Italia