Cade la neve nel Lazio: i fiocchi a settembre non si vedevano da decenni (Di sabato 26 settembre 2020) La neve in questo periodo nel Lazio non si ricordava da decenni. La notte scorsa i fiocchi sono caduti in diverse zone montane, che sono state coperte da una leggera coltre di appena qualche centimetro. neve anche intorno ai 1800-2000 metri in provincia di Frosinone. Il tutto accompagnato da brusco calo delle temperature: il termometro è sceso a livelli invernali.Come informa 3Bmeteo, nel corso di domenica 27 transiterà una nuova perturbazione, che avrà il merito di portare la prima spolverata di neve appenninica della stagione, pioggia battente e clima decisamente autunnale in pianura. Le temperature saranno infatti in netto calo, specie domenica, ben al di sotto delle medie. Avvio di settimana ancora piuttosto instabile sebbene con fenomeni meno incisivi e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Lain questo periodo nelnon si ricordava da. La notte scorsa isono caduti in diverse zone montane, che sono state coperte da una leggera coltre di appena qualche centimetro.anche intorno ai 1800-2000 metri in provincia di Frosinone. Il tutto accompagnato da brusco calo delle temperature: il termometro è sceso a livelli invernali.Come informa 3Bmeteo, nel corso di domenica 27 transiterà una nuova perturbazione, che avrà il merito di portare la prima spolverata diappenninica della stagione, pioggia battente e clima decisamente autunnale in pianura. Le temperature saranno infatti in netto calo, specie domenica, ben al di sotto delle medie. Avvio di settimana ancora piuttosto instabile sebbene con fenomeni meno incisivi e ...

RIETI - Cade la prima neve sui Monti della Laga. Il drastico calo di temperature unito alle precipitazioni, ha portato la prima neve sulla catena montuosa che cinge la conca Amatriciana e fa da cornic ...

