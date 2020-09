(Di sabato 26 settembre 2020) Ètrae Cassa Depositi e prestiti sul dossier. Cdp, infatti, respinge al mittente la lettera della società della famiglia Benetton, perché gli impegni assunti sono stati “disattesi completamente”.replica sostenendo di non aver disatteso alcun impegno e che, semmai, è Cdp a richiedere una manleva che non era prevista dagli accordi. Insomma, è il caos. Uno scenario ampiamente previsto dalle forze di opposizione parlamentare, che da tempo avvertono sull’ennesimo disastro annunciato del governo. Cdp su: “ha disatteso gli impegni” “La lettera di, che conferma la volontà da parte della società di andare ...

MC205RE : RT @SecolodItalia1: Autostrade, scontro aperto tra Atlantia e Cdp. FdI: “Siamo al nulla cosmico. Da Conte solo propaganda” - SecolodItalia1 : Autostrade, scontro aperto tra Atlantia e Cdp. FdI: “Siamo al nulla cosmico. Da Conte solo propaganda”… - Giacomo2500 : @paola_demicheli - cilento_news24 : Il Sole24h - Autostrade, ultimatum Cdp: sette giorni per evitare lo scontro totale - ValentinaC : Autostrade, CDP ad Atlantia: sette giorni per evitare scontro -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade scontro

E' a un passo dalla rottura definitiva la trattativa tra Atlantia e Cdp sul riassetto di Autostrade per l'Italia. La holding che controlla la concessionaria ha infatti risposto a Cassa confermando di ...[Rassegna stampa] Sembra una telenovela destinata a non avere fine quella per la scissione di Atlantia, la holding gestita dalla famiglia Benetton che controlla Autostrade per l’Italia. E lo scontro c ...