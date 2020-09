Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBREORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANEL DETTAGLIO SUL RACCORDO UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA TUSOCLANA IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA ARDEATINA. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI E’ IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE TRA IL CIMITERO FLAMINIO E IL BIVIO PER SACROFANO VERSO TERNI SULL’A1 FIRENZECODE DI 1 KM TRA PONZANRONO E LA DIRAMAZIONENORD VERSOA CAUSA DI UN INCIDENTE CHE COINVOLGE UN MEZZO PESANTE. SI CIRCOLA SU DUE CORSIE DI MARCIA. A CAUSA DEL VENTO FORTE E’ STATA ...